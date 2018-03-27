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’ı izlemedi

Kayhan’ı izlemedi
Siyahla özdeşleşen Cem Yılmaz, önceki gün kural bozdu. Etiler'de objektiflere yansıyan ünlü komedyen, kırmızı eşofman altıyla dikkat çekti. Keyifli olduğu gözlenen Yılmaz, ezeli rakibi Şahan Gökbakar'ın gişede hüsrana uğrayan filmi 'Kayhan'ı izleyip izlemediği sorulduğunda ise olumsuz yanıt verdi.

Aydın HAMZA
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