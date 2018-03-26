Adı cimrilik esprileriyle anılan Emrah bonkör çıktı! Ünlü oyuncu, 4 yıl önce evlendiği eşi Sibel Erdoğan'a Bodrum'da 8 milyon TL değerinde villa hediye etti.
Emrah'tan eşi Sibel Erdoğan'a 8 milyon TL'lik hediye
Etiketler: sibel erdoğan , Emrah
Adı cimrilik esprileriyle anılan Emrah bonkör çıktı! Ünlü oyuncu, 4 yıl önce evlendiği eşi Sibel Erdoğan'a Bodrum'da 8 milyon TL değerinde villa hediye etti.
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