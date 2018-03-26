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'tan eşi 'a 8 milyon TL'lik hediye

Adı cimrilik esprileriyle anılan bonkör çıktı! Ünlü oyuncu, 4 yıl önce evlendiği eşi 'a Bodrum'da 8 milyon TL değerinde villa hediye etti.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 09:53
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