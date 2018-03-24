Alişan'dan Buse'ye sürpriz evlilik teklifi

Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etti.
Ünlü şarkıcı sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etti.
Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sordu, Buse Varol ise heyecanını 'bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etti.
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