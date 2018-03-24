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Alişan'dan Buse'ye sürpriz evlilik teklifi

Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı dizinin setinde ziyaret etti. Ünlü şarkıcı büyük bir sürpriz yaparak, Buse Varol'a evlilik teklifinde bulundu

Alişandan Buseye sürpriz evlilik teklifi

Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etti.

Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sordu, Buse Varol ise heyecanını 'bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etti.

  • 24 Mart 2018, Cumartesi 14:12
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