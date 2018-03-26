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sürprizi

Bebek sürprizi

Özge Ulusoy, bebek sahibi oldu! Geçtiğimiz yıl Hacı Sabancı ile ayrılan ünlü manken, aşk hayatında sessizliğe büründü. Evliliği düşünmeyen 35 yaşındaki Ulusoy'un bir dergi için verdiği pozdan esinlenilerek bez ler tasarlandı.



Tasarımcı Yeliz Cengiz tarafından yapılan bebekler, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) yararına satışa sunuldu. Bebeğin fotoğrafını instagram'da paylaşan ünlü model, herkesi de yardıma davet etti.

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