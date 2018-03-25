;
Yol Durumu
  1. Deneme turunda

Şeffaf Şenay

Şeffaf Şenay
Eski manken Şenay Akay'dan bahar yağmurlarına şık çözüm… Akay, önceki akşam Beşiktaş Swissotel'den elinde valiziyle çıkarken görüntülendi.
Ceketinin üzerine şeffaf yağmurluk giyen eski model, şık kıyafetini gözler önüne serdi. Akay'ın akşam saatlerinde güneş gözlüğü takmasına ise anlam verilemedi.



Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar