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turunda

Deneme turunda
Hande Yener, önceki akşam Etiler Papermoon'da yakın dostu Aylin Coşkun'la bir araya geldi. Yener, mekandan 450 bin TL'lik Volvo marka yeni aracıyla ayrıldı. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin "Hayırlı olsun" dilekleri üzerine "Şu an deneme sürüşündeyim. Beğenirsem alacağım" diye konuştu.

Doğan SAVAŞ
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