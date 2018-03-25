Dizi, film ve reklamların aranan yüzlerinden Burak Özçivit, para basmayı sürdürüyor. Türkiye sınırlarını aşan şöhretiyle yerli ve yabancı firmaların peşinden koştuğu oyuncu, şimdi de ünlü giyim markası Altınyıldız'ın reklamlarında oynadı. Son birkaç yıl içinde Pepsi ile 2 milyon TL,Clear ile 1 buçuk milyon TL ve Emaar SquareMall ile 5 milyon TL'lik reklam anlaşması yapan Özçivit, Altınyıldız'dan gelen 2 milyon TL'lik teklife de 'evet' dedi.
EN GÖZDE ÇİFT Özçivit'in yer aldığı reklam filmi önceki gün yayınlandı. Bu arada markayla 2 reklam filmi için anlaşma imzalayan Özçivit'in eşi Fahriye Evcen de yerli ve yabancı markaların yakın markajında bulunuyor. Eşi gibi bir giyim markasının reklam filmlerinde oynayan Evcen, bununla kalmamış 1 buçuk milyon TL'ye anlaştığı firmaya koleksiyon da hazırlamıştı.
Ünlü çifte, birlikte yer almaları karşılığında Ortadoğu'dan da reklam teklifleri yağıyor.
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