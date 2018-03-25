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Aşk için elçi!

, aşk hayatıyla turizm elçiliğine soyundu. Birçok yabancı güzelle aşk yaşayan genç playboy, şimdilerde kalbini Çinli model ’e kaptırdı. Sabancı, İstanbul’da Boğaz havası aldırdığı aşkını daha sonra Kapadokya’ya götürdü

Aşk için elçi
Hızlı çapkın Hakan Sabancı, yine işbaşında… Sosyetik güzel 'la ayrıldıktan sonra adı Lara Surol, Eliz Sakuçoğlu, Hadise ve Irmak Atuk gibi pek çok isimle anılan Sabancı, Fransız güzel Alysa Lisko ve Yunan manken Evelyn Kazantzoglou ile yaptığı kaçamaklarla da gündem olmuştu. Genç işadamı, şu sıralar aşkı Uzakdoğu'da buldu.



Sabancı, ABD tatilinde tanıştığı Çin asıllı Kanadalı manken Jocelyn Chew'i İstanbul'a davet etti. Çapkın işadamı, geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen güzel mankeni lüks yatıyla Boğaz'da gezdirdi.



ÇÖMLEK YAPTILAR
Sabancı, önceki gün de Victoria's Secret meleğiyle soluğu Kapadokya'da aldı. Turistlerin uğrak noktası olan ilçeden sık sık paylaşım yapan taze aşıklar, birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçındı. Instagram'da aynı anda ayrı ayrı fotoğraf paylaşan ikiliden Sabancı, aşkıyla konaklamak için de Sacred House'da geceliği 4 bin TL olan oda tuttu. Yeni sevgilisine Peribacaları ile Kapadokya Yeraltı Şehri'ni gezdiren Sabancı, daha sonra ise Çinli güzelle bir atölyede çömlek yapmayı deneyimledi.

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