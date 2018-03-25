Aşk için elçi!

Hakan Sabancı, aşk hayatıyla turizm elçiliğine soyundu. Birçok yabancı güzelle aşk yaşayan genç playboy, şimdilerde kalbini Çinli model Jocelyn Chew’e kaptırdı. Sabancı, İstanbul’da Boğaz havası aldırdığı aşkını daha sonra Kapadokya’ya götürdü
Hızlı çapkın Hakan Sabancı,yine işbaşında… Sosyetik güzelAslışah Alkoçlar'la ayrıldıktansonra adı Lara Surol, Eliz Sakuçoğlu,Hadise ve Irmak Atuk gibi pek çokisimle anılan Sabancı, Fransız güzelAlysa Lisko ve Yunan manken EvelynKazantzoglou ile yaptığı kaçamaklarlada gündem olmuştu. Genç işadamı, şusıralar aşkı Uzakdoğu'da buldu.
Sabancı,ABD tatilinde tanıştığı Çin asıllıKanadalı manken Jocelyn Chew'iİstanbul'a davet etti. Çapkın işadamı,geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen güzelmankeni lüks yatıyla Boğaz'da gezdirdi.
ÇÖMLEK YAPTILAR Sabancı, önceki gün de Victoria'sSecret meleğiyle soluğu Kapadokya'daaldı. Turistlerin uğrak noktası olanilçeden sık sık paylaşım yapan taze aşıklar, birliktefotoğraf paylaşmaktan kaçındı. Instagram'da aynıanda ayrı ayrı fotoğraf paylaşan ikiliden Sabancı,aşkıyla konaklamak için de Sacred House'dageceliği 4 bin TL olan oda tuttu. Yeni sevgilisinePeribacaları ile Kapadokya Yeraltı Şehri'nigezdiren Sabancı, daha sonra ise Çinli güzelle biratölyede çömlek yapmayı deneyimledi.
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