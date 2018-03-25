-7 ’de havuz keyfi

; 23 / 12 17 / 9 13 / 4 13 / 2 16 / 5 16 / 8 15 / 5 19 / 12 9 / 0 16 / 11 20 / 9 13 / 6 12 / 5 20 / 4 11 / 2 14 / 5 16 / 4 11 / 3 12 / 3 14 / 4 16 / 6 13 / 7 15 / 3 14 / 4 17 / 7 19 / 4 15 / 6 9 / 2 16 / 4 15 / 4 11 / 2 14 / 4 16 / 7 13 / 8 13 / 5 14 / 7 19 / 11 19 / 7 13 / 4 12 / 5 19 / 12 16 / 9 15 / 7 16 / 4 11 / 1 12 / 0 15 / 1 16 / 6 8 / 1 13 / 2 17 / 10 14 / 7 16 / 7 13 / 5 18 / 7 17 / 10 16 / 9 21 / 13 14 / 4 14 / 4 12 / 3 16 / 4 13 / 7 18 / 10 15 / 10 15 / 6 13 / 7 18 / 7 9 / 4 14 / 2 19 / 8 15 / 10 11 / 2 16 / 8 14 / 9 17 / 2 12 / 3 12 / 3 13 / 6 11 / 0 10 / 4 Oyuncu çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, önceki gün Finlandiya'ya uçtu. İkili, karlarla kaplı ülkenin en popüler adresi olan Lapland'da havuz keyfi yaptı. Eksi 7 derecede açık havada havuza giren çift, bu anları da instagram'da paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.