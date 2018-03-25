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-7 ’de havuz keyfi

-7 ’de havuz keyfi
Oyuncu çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, önceki gün Finlandiya'ya uçtu. İkili, karlarla kaplı ülkenin en popüler adresi olan Lapland'da havuz keyfi yaptı. Eksi 7 derecede açık havada havuza giren çift, bu anları da instagram'da paylaştı.
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