-7 ’de havuz keyfi

Oyuncu çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, önceki gün Finlandiya'ya uçtu. İkili, karlarla kaplı ülkenin en popüler adresi olan Lapland'da havuz keyfi yaptı. Eksi 7 derecede açık havada havuza giren çift, bu anları da instagram'da paylaştı.