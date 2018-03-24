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Suarez saltbea yaptı

Suarez saltbea yaptı
Yeşil sahalardan Nusret'e transferlerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai'deki mekanında dünyaca ünlü futbolcuları ağırlayan Nusret Gökçe'nin son konuğu Barcelona'nın yıldızı Denis Suarez oldu.


24 yaşındaki İspanyol yıldız, önceki gün gittiği Dubai'deki mekanda ise 'saltbea' yani tuzlama hareketi yapmadan edemedi.
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