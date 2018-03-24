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Mis gibi sipariş

Dünyaca ünlü yıldız , gülümüzü keşfetti. Güzel aktris, yeni parfümü için ülkemizden kilolarca gül siparişinde bulundu

Mis gibi sipariş
Hollywood'un efsane ismi Elizabeth Taylor'ın yıllardan beri efsane olan parfümü ''ın başarısı, Eva Longoria'ya ilham verdi. 2011'de hayatını kaybeden Taylor'ın piyasaya sürdüğü bu parfümün neden yıllardan beri en çok satanlar listesinde olduğunu araştıran Longoria, 'de yetiştirilen gülleri keşfetti. 'White Diamonds'un esansları arasında ülkemizde yetişen güllerin olduğunu öğrenen , hemen kolları sıvadı. Kendi adını taşıyan parfümleri olan Hollywood yıldızı, 2019 yılında piyasaya süreceği yeni kokusunda 'ın izinden gitmeye karar verdi. Amerika'daki 'MIC' isimli güzellik ve bakım sitesinin haberine göre Eva Longoria, bunun için de ülkemizde üretilen pembe renkli güllerden kilolarca siparişte bulundu.

​HOLLYWOOD 'GÜL'ÜYOR
Eva Longoria, yeni parfümünün esansları arasına Türkiye'de yetiştirilen gülleri eklerken birçok Hollywood yıldızı da güzelliğini yine ülkemizde yetiştirilen güllere borçlu. Liv Tyler'dan Kate Winslet'a kadar birçok dünyaca ünlü yıldız gibi Pınar Altuğ, Nurgül Yeşilçay, Hazal Kaya ve Nefise Karatay da ciltlerinin güzelliği için gül suyunu tercih ediyor...
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