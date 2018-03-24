Mis gibi sipariş

Hollywood'unefsane ismi Elizabeth Taylor'ın yıllardan beri efsane olan parfümü 'White Diamonds'ın başarısı, Eva Longoria'ya ilham verdi. 2011'de hayatını kaybeden Taylor'ın piyasaya sürdüğü bu parfümün neden yıllardan beri ençok satanlar listesinde olduğunu araştıran Longoria, Türkiye'de yetiştirilen gülleri keşfetti. 'White Diamonds'un esansları arasındaülkemizde yetişen güllerin olduğunu öğrenen Eva Longoria, hemen kolları sıvadı. Kendi adını taşıyan parfümleri olan Hollywood yıldızı, 2019 yılında piyasaya süreceği yeni kokusunda Elizabeth Taylor'ın izinden gitmeye karar verdi. Amerika'daki 'MIC' isimli güzellik ve bakım sitesinin haberine göre Eva Longoria, bunun için de ülkemizdeüretilen pembe renkligüllerden kilolarcasiparişte bulundu. HOLLYWOOD 'GÜL'ÜYOR EvaLongoria,yeni parfümününesansları arasınaTürkiye'de yetiştirilen güllerieklerken birçok Hollywood yıldızı dagüzelliğini yine ülkemizde yetiştirilengüllere borçlu. Liv Tyler'dan KateWinslet'a kadar birçok dünyacaünlü yıldız gibi Pınar Altuğ, NurgülYeşilçay, Hazal Kaya ve NefiseKaratay da ciltlerinin güzelliği içingül suyunu tercih ediyor...
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