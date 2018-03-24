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Kendini övdü

Kendini övdü
Ahmet Kural ve Murat Cemcir 'Ailecek Şaşkınız' filmi için galadan galaya koşuyor. İkili, önceki gün Gaziosmanpaşa'daki Venezia Mega Outlet Cinens Sinemaları'nda hayranlarıyla buluştu. Filmine övgü yağdıran Kural, "12. izleyişim hala gülüyorum" dedi. Galada büyük ilgi gören Kural ve Cemcir, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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