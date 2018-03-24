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Kaza sorusu koşturdu

Kaza sorusu koşturdu
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, önceki gün İstinyePark'taydı. Babasının hediyesi Porsche cipiyle önceki haftalarda kaza yapan genç kız, AVM'ye sigorta şirketinin verdiği geçici araç ile gitti. Zehra, kazayla ilgili soruları duyunca ise kaçtı.
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