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Gizem’i heyecan sardı

Gizem’i heyecan sardı
Geçtiğimiz yaz Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Gizem Karaca, müjdeyi verdi. Güzel oyuncu, yakında yeni dizisi ile ekranda olacağını söyledi.
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