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Ece isyanda

Ece isyanda
Podyum ile tiyatro sahnesi arasında mekik dokuyan Ece Gürsel, önceki gün Nişantaşı City's'de tek başına sinema keyfi yaptı. 35 yaşındaki model, aşk hayatıyla ilgili "Kendime vakit yok ki aşka olsun" dedi.
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