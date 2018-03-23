Yalnızlığa sarıldı!

Ünlü popçu MustafaSandal'la boşanma arefesinde olan Emina Jahovic, eşini sosyal medyadan iğnelemeyi sürdürüyor. Daha önce birçok kez eşinden yeterli sevgiyi görmediğine yönelik imalı paylaşımlar yapan Sırp şarkıcı, önceki gün de yalnızlığından gemvurdu. Musti, ayrılık kararı alınca eşi ve çocuklarının yaşadığı Çubuklu'dakivillayı terk etmişti. Jahovic, evinden yaptığı paylaşıma "Bazenyastıklara sarılırsın" notu düşerek yine eşine gönderme yaptı. Bu arada Sırbistan'dan İstanbul'a gelen Jahovic Ailesi'nin Emina'yı barışmaya iknaetmeye çalıştığı iddia edildi…
İkili, 10 yıllık evliliklerini bitirmekte kararlı.
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