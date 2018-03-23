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Yalnızlığa sarıldı!

, boşanmak üzere olduğu Musti’ye ‘yastıklı’ taş attı. Sırp şarkıcı, eşinin evi terk etmesi üzerine ‘Bazen yastığa sarılırsın’ dedi.

Yalnızlığa sarıldı!
Ünlü popçu Mustafa Sandal'la boşanma arefesinde olan Emina Jahovic, eşini sosyal medyadan iğnelemeyi sürdürüyor. Daha önce birçok kez eşinden yeterli sevgiyi görmediğine yönelik imalı paylaşımlar yapan Sırp şarkıcı, önceki gün de yalnızlığından gem vurdu. Musti, ayrılık kararı alınca eşi ve çocuklarının yaşadığı Çubuklu'daki villayı terk etmişti. Jahovic, evinden yaptığı paylaşıma "Bazen yastıklara sarılırsın" notu düşerek yine eşine gönderme yaptı. Bu arada Sırbistan'dan İstanbul'a gelen Jahovic Ailesi'nin Emina'yı barışmaya ikna etmeye çalıştığı iddia edildi…



İkili, 10 yıllık evliliklerini bitirmekte kararlı.
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