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Son moda Barış

Son moda Barış
Ünlü oyuncu Barış Arduç, modaya uydu. Arduç, New Balance markası için kendi ses dalgalarından tasarlanan spor kıyafetleri önceki gün Vadi İstanbul'da tanıttı.

Aydın HAMZA
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