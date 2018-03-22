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  1. Krize güzel çare buldu

'ın ünlü oyuncusuna kokain baskını

'da "" dizisinde "Bahrem Paşa" rolünü oynayan oyuncu 'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Baskın sırasında polisin bulduğu kokaini vermemek için direnen uyuşturucu şebekesinin geçtiğimiz haftada " Fi" dizisinin oyuncularından Serhan O.ya uyuşturucu satarken yakalandığı öğrenildi.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 14:36
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