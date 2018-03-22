İstanbul'da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Bahrem Paşa" rolünü oynayan oyuncu Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Baskın sırasında polisin bulduğu kokaini vermemek için direnen uyuşturucu şebekesinin geçtiğimiz haftada " Fi" dizisinin oyuncularından Serhan O.ya uyuşturucu satarken yakalandığı öğrenildi.
Muhteşem Yüzyıl'ın ünlü oyuncusuna kokain baskını
Etiketler: Adnan Koç , Muhteşem Yüzyıl , İstanbul , Uyuşturucu
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