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Özge yazı getirdi

Özge yazı getirdi
Başarılı modacı Cengiz Abazoğlu, adL markası için oluşturduğu yeni koleksiyonunu önceki akşam Çırağan Sarayı'nda görücüye çıkardı. Abazoğlu'nun rengarenk tasarımlarıyla podyuma yaz geldi. Çağla Şıkel ile uluslararası defilelerde boy gösteren Öykü Baştaş'ın yanı sıra Özge Ulusoy podyumu yakıp geçti.

35 yaşındaki güzel model, performansıyla ayakta alkışlandı.

Doğan SAVAŞ
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