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Hayat ona güzel

Hayat ona güzel
Fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan'la dünyayı dolaşan Dilara Öztunç, paylaşımlarıyla herkesi kıskandırıyor. Bir haftadır aşkıyla Maldivler'de olan güzel oyuncu, adayı adeta fethetti. Egzotik adanın her köşesini gezen Öztunç, önceki gün şnorkelle dalıp sualtını keşfe çıktı.
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