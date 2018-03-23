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Gelenek bozulmadı

Gelenek bozulmadı
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', rakipsizliğini koruyor. Dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 16.55 izlenme oranı ve yüzde 34.61 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.
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