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Ailece alışverişte

Ailece alışverişte
Çiçeği burnunda gelin Aslıhan Doğan Turan, önceki gün ailesiyle İstinyePark'taydı. Annesi Güler Doğan ve kız kardeşi Dilahan Doğan'la objektife yansıyan Turan, Başakşehirli futbolcu Arda Turan'la evliliğini kutlayan gazetecilere gülümsedi.
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