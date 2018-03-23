Ailece alışverişte

; 27 / 12 24 / 11 16 / 11 17 / 3 25 / 14 25 / 11 20 / 11 20 / 16 12 / 0 20 / 12 20 / 13 17 / 5 20 / 4 25 / 7 18 / 6 21 / 6 21 / 8 16 / 4 18 / 8 15 / 10 20 / 9 15 / 7 19 / 8 21 / 9 19 / 14 24 / 6 21 / 6 13 / 3 22 / 8 20 / 8 15 / 3 19 / 8 24 / 10 22 / 9 19 / 8 18 / 7 26 / 12 23 / 7 15 / 8 14 / 4 20 / 15 26 / 12 21 / 9 23 / 10 15 / 4 18 / 7 23 / 11 23 / 12 12 / 2 23 / 12 25 / 12 16 / 4 24 / 13 18 / 11 23 / 9 19 / 13 22 / 12 23 / 16 16 / 13 20 / 7 22 / 13 22 / 12 22 / 8 29 / 12 24 / 10 19 / 5 18 / 8 23 / 10 14 / 7 23 / 10 27 / 12 20 / 10 15 / 4 24 / 11 23 / 10 22 / 7 15 / 10 16 / 3 17 / 6 19 / 9 15 / 3 Çiçeği burnunda gelin Aslıhan Doğan Turan, önceki gün ailesiyle İstinyePark'taydı. Annesi Güler Doğan ve kız kardeşi Dilahan Doğan'la objektife yansıyan Turan, Başakşehirli futbolcu Arda Turan'la evliliğini kutlayan gazetecilere gülümsedi.
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