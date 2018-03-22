35 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE ALIŞVERİŞTE
Dünyaca ünlü oyuncu 62 yaşındaki Mel Gibson, 27 yaşındaki sevgilisi Rosalind Ross ile manavda görüntülendi.
Ünlü aktör Mel Gibson 35 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!
Ünlü aktör Mel Gibson, önceki gün genç sevgilisi Rosalind Ross ile birlikte Los Angeles'taki bir marketten çıkarken görüntülendi. 62 yaşındaki aktör, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle sebzemeyve alışverişi yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.
Etiketler: Los Angeles , mel gibson , Rosalind Ross , genç sevgili
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