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  1. Muhteşem Yüzyıl'ın ünlü oyuncusuna kokain baskını

Ünlü aktör 35 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!

Ünlü aktör , önceki gün si ile birlikte 'taki bir marketten çıkarken görüntülendi. 62 yaşındaki aktör, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle sebzemeyve alışverişi yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.



35 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE ALIŞVERİŞTE
Dünyaca ünlü oyuncu 62 yaşındaki , 27 yaşındaki sevgilisi ile manavda görüntülendi.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 17:31
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