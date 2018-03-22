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  1. Ünlü aktör Mel Gibson 35 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!

Sosyeteye şoku!

Birçok sosyetik ismin yakın arkadaşı olan 'un, geçtiğimiz hafta Miami'deki evinin balkonundan atlayarak ettiği öğrenildi..



Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi ile ilgili üzücü haberler geldi.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 20:16
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