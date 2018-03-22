Minik kabadayı

Sevilen oyuncu Bülent Şakrak ile kendisi gibi oyuncu eşi Ceyda Düvenci'nin oğulları Okan Ali, babasının izinden gidiyor. Şakrak, tespih tutan 8 aylık oğluyla önceki gün bahçesinde selfie çekti. Oyuncunun "Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı" notuyla paylaştığı bu renkli kare "Ağır abiler" dedirtti.