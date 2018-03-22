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Hülya koca bulacak

Hülya koca bulacak
Hayatını anlatan filmi 'Selfie'yi, 27 Nisan'da hayranlarıyla buluşturacak olan Hülya Avşar, yine yaptı yapacağını… Başından 2 evlilik geçen 54 yaşındaki sanatçı, önceki gün instagram'da 'Koca Bulma Sanatı' adlı kitabı paylaştı.



"Bir daha evlenmem, utanırım" diyen Avşar Kızı'nın olay olan bu paylaşımı, yeni filminin reklamı için yaptığına yoruldu.

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