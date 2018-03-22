;
Yol Durumu
  1. Yakalarsam muck muck
  2. Sevimli selfie

Emre duymasın!

Emre duymasın!
Eski eşi Emre Altuğ'dan 2 oğlu olan Çağla Şıkel, yeniden anne olmak için can atıyor. Bir röportajında tekrar bebek sahibi olmak istediğini söyleyen 39 yaşındaki manken, önceki gün bu açıklamasını yineledi. Şıkel, "4 çocuğumun olmasını isterdim" deyip ekledi:
"Bu açıklamamı Emre'ye sormazsanız sevinirim. Çünkü Emre kendini kötü hissediyor, 'Niye böyle şeyler söylüyorsun?' diyerek gönül koyuyor." Şıkel, hayatında kimse olmadığı için çocuk isteğinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu da dile getirdi.



Eski eşler, magazin dünyasının örnek çiftlerinden.

Aydın HAMZA
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar