Emre duymasın!

Eski eşi Emre Altuğ'dan 2 oğlu olan Çağla Şıkel, yeniden anne olmak için can atıyor. Bir röportajında tekrar bebek sahibi olmak istediğini söyleyen 39 yaşındaki manken, önceki gün bu açıklamasını yineledi. Şıkel, "4 çocuğumun olmasınıisterdim" deyip ekledi: "Bu açıklamamı Emre'yesormazsanız sevinirim. Çünkü Emrekendini kötü hissediyor, 'Niye böyle şeyler söylüyorsun?' diyerek gönülkoyuyor." Şıkel, hayatında kimse olmadığı için çocuk isteğinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu da dile getirdi.
Eski eşler, magazin dünyasının örnek çiftlerinden.
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