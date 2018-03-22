Düşünceli Kenan

Şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, önceki gün Cihangir'deydi. Sur Balık'ta yemek yiyen ikili, 4 saatin sonunda mekandan çıkış yaptı. Çift, her zamanki gibi soruları cevaplamadan özel araçlarına bindi. Saat, etrafına gülücükler saçarken; Kenan Doğulu ise düşünceli haliyle dikkat çekti.