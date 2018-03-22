Damat tanıtımda

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, önceki akşam "Sence İyilik Ne Zaman Kazanacak?" söylemiyle yola çıkararak yazdığı yeni kitabını Kanyon'daki lansmanla tanıttı.

Aralarında Ceylan Çapa gibi birçok ünlü ismin de hazır bulunduğu davette ünlü yazarı, aile üyeleri de yalnız bırakmadı. Kitabıyla herkesi iyilik yapmaya davet ettiğini söyleyen Metin Hara'nın kitabından elde edilen gelirin bir kısmı Toplum Gönüllüleri Vakfı'na aktarılacak.







Hara'yı kitap tanıtımında annesi, babası, kardeşi ve yeğeni de yalnız bırakmadı.