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Çifte kumrular

Çifte kumrular
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile 4 aylık hamile eşi Şükran Ovalı'nın Ağva kaçamağı sürüyor. Önceki gün soluğu İstanbul'un doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Şile'de alan ikili, güzel havanın tadını çıkardı. Deniz bisikletine binen çift, baş başa çıktıkları tatilde aşk tazeleyip birbiri ardına da romantik selfie'ler çekti.
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