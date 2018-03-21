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Yıldız'ın İşleri

Yıldızın İşleri
Son filmi 'Kaybedenler Kulübü Yolda' ile gişede hüsrana uğrayan Nejat İşler, ters köşe yaptı. Ünlü oyuncu, önceki gün Yıldız Tilbe'nin 'Kış Gülleri' şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Sürpriz şekilde klip yıldızı olan İşler, Çamlıca'da gerçekleşen çekimler boyunca şarkıcı ile keyifli anlar yaşadı. imzalı şarkının klibini ise Esra Vesu Özçelik çekti.



Yıldız Tilbe ve 'in set aralarındaki neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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