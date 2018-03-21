Yıldız'ın İşleri

Son filmi 'Kaybedenler KulübüYolda' ile gişede hüsrana uğrayanNejat İşler, ters köşe yaptı.Ünlü oyuncu, önceki gün YıldızTilbe'nin 'Kış Gülleri' şarkısınınklibi için kamera karşısına geçti.Sürpriz şekilde klip yıldızı olan İşler,Çamlıca'da gerçekleşen çekimlerboyunca şarkıcı ile keyifli anlaryaşadı. Yıldız Tilbe imzalı şarkınınklibini ise Esra Vesu Özçelik çekti.
Yıldız Tilbe ve Nejat İşler'in set aralarındaki neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı.
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