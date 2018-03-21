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Yeni şarkısı annesi için

Yeni şarkısı annesi için
Yakın zamanda annesini kaybeden Zeynep Dizdar, acısını müzikle dindiriyor. Popçu, 'Bi Gülüşü' adlı single çalışmasını beğeniye sunmaya hazırlanıyor. Önceki gün yeni şarkısını Kemal Başbuğ yönetmenliğinde kliplendiren popçu, parçayı annesine ithaf ettiğini söyledi.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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