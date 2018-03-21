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uçtu!

ve kardeşleri, dünyaca ünlü festival Coachella için önceki gün ’ye uçtu. 13-22 Nisan arasında Kaliforniya’daki festival için günler öncesinden ’a giden popçu, tatili ve festival biletleri için yaklaşık 200 bin TL harcayacak

Hadise uçtu!
Popçu Hadise, dünyanın en büyük açık hava festivali olarak bilinen Coachella için günler öncesinden ABD'ye uçtu. Hayranı olduğu şarkıcı Beyonce'yi seyretmek için 2 ay önce kardeşleriyle toplam 25 bin dolarlık (100 bin lira) VIP bilet satın alan güzel popçu, ilk olarak soluğu New York'ta aldı. Her yıl 'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen festival öncesinde kardeşi Derya ve ablası Hülya Açıkgöz ile New York'a giden Hadise, burada bol bol alışveriş yapıp gardırobunu yenileyecek. Güzel şarkıcıyla kardeşleri, 13 Nisan'da başlayacak olan festivale kadar da New York ve çevresindeki eyaletleri kapsayan bir tura çıkacak.


CEP YAKAN TATİL TURU
Cömertliğini konuşturup kardeşlerinin de tatil masrafını üstlenen Hadise'nin 22 Nisan'da sona erecek olan festival için cebinden bir servet çıkacak. 3 kardeşin İstanbul-New York, New York-Kaliforniya arası uçak biletlerinin yanı sıra 34 günlük otel masrafı ve çıkacakları ABD turu ile alışveriş masrafları da hesaba katıldığında ünlü şarkıcı ortalama 100 bin lira harcayacak. Bir konserinden 160 bin lira kazanan Hadise, ABD'de kendini bir hayli şımartacak…


Her projede birlikte hareket eden ve kardeşleri, bu kez de Coachella Festivali'ni de kapsayan 1 aylık ABD turuna çıktı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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