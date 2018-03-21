Hadise uçtu!

Hadise ve kardeşleri, dünyaca ünlü festival Coachella için önceki gün ABD’ye uçtu. 13-22 Nisan arasında Kaliforniya’daki festival için günler öncesinden New York’a giden popçu, tatili ve festival biletleri için yaklaşık 200 bin TL harcayacak
Popçu Hadise, dünyanın en büyük açık hava festivali olarak bilinen Coachella için günler öncesinden ABD'ye uçtu. Hayranı olduğu şarkıcı Beyonce'yi seyretmek için 2 ay önce kardeşleriyle toplam 25 bindolarlık (100 bin lira) VIP bilet satın alan güzel popçu, ilk olarak soluğu New York'ta aldı. Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen festival öncesinde kardeşi Deryave ablası Hülya Açıkgöz ile New York'a giden Hadise, burada bol bol alışveriş yapıp gardırobunu yenileyecek. Güzel şarkıcıyla kardeşleri, 13 Nisan'da başlayacak olanfestivale kadar da New York ve çevresindeki eyaletleri kapsayan bir tura çıkacak.
CEP YAKAN TATİL TURU Cömertliğini konuşturup kardeşlerinin de tatil masrafını üstlenen Hadise'nin 22Nisan'da sona erecek olan festival için cebinden bir servet çıkacak. 3 kardeşinİstanbul-New York, New York-Kaliforniya arası uçak biletlerinin yanı sıra 34 günlükotel masrafı ve çıkacakları ABD turu ile alışveriş masrafları da hesaba katıldığında ünlü şarkıcı ortalama 100 bin lira harcayacak. Bir konserinden 160 bin lira kazanan Hadise, ABD'de kendini bir hayli şımartacak…
Her projede birlikte hareket eden Hadise ve kardeşleri, bu kez de Coachella Festivali'ni de kapsayan 1 aylık ABD turuna çıktı.
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