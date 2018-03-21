Reklam yaptı

Hayatında yeni bir sayfa açan Merve Boluğur, kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla oyunculuktan iş hayatına adım attı. Markasının reklam filmi için önceki gün kamera karşısına geçen oyuncu, yönetmen Murat Küçük'le böyle de poz verip reklamını müjdeledi...