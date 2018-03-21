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Love story

Love story
Evliliklerini 6 ay sonra doğacak kızları ile taçlandırmaya hazırlanan Beşiktaşlı Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı'nın keyfine diyecek yok… Düşük tehlikesi olan eşinin rahat bir hamilelik geçirmesi için elinden geleni yapan Erkin, oyuncuyu önceki gün Ağva'ya götürdü.



Daha önce hırsız şoku yaşadıkları için temkinli davranıp gittikleri yeri etiketlemeyen ikili, aşklarını instagram'da sergilemekten ise kaçınmadı. Nehir kenarında keyif yapan ikili, birbirlerinin fotoğraflarını paylaşıp İngilizce 'aşk' notu düştü.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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