Love story

Evliliklerini 6 ay sonra doğacak kızları ile taçlandırmaya hazırlanan Beşiktaşlı CanerErkin ve eşi Şükran Ovalı'nın keyfine diyecek yok… Düşük tehlikesi olan eşinin rahat bir hamilelik geçirmesi için elinden geleni yapan Erkin, oyuncuyu önceki gün Ağva'ya götürdü.
Daha önce hırsız şokuyaşadıkları için temkinli davranıp gittikleri yeri etiketlemeyen ikili, aşklarını instagram'da sergilemekten ise kaçınmadı. Nehir kenarında keyif yapan ikili, birbirlerininfotoğraflarını paylaşıpİngilizce 'aşk' notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.