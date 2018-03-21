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Emel'ce

Emelce emoji
Türk Sanat Müziği'nin başarılı ismi Emel Sayın, sanat dünyasının birçok ünlü ismi gibi sosyal medyaya ayak uydurdu. Instagram'ı aktif olarak kullanmaya başlayan 72 yaşındaki güzel sanatçı, önceki gün yaptığı paylaşımlarla esprili yanını gözler önüne sermiş oldu.



(Güneş gözlüklü gülümseyen yüz)

Usta sanatçı, sosyal medyada insanların içinde bulundukları durumları anlatan yüz ifadelerini yani emojileri kendiyle özdeşleştirdi. Şaşıran, göz kırpan ve güneş gözlüklü hallerini aynı lerle yan yana paylaşan , herkesi güldürdü.



(Aklı karışmış yüz)

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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