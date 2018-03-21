Türk Sanat Müziği'nin başarılı ismi Emel Sayın, sanat dünyasının birçok ünlü ismi gibi sosyal medyaya ayak uydurdu. Instagram'ıaktif olarak kullanmaya başlayan 72 yaşındaki güzel sanatçı, önceki gün yaptığı paylaşımlarla esprili yanını gözler önüne sermiş oldu.
(Güneş gözlüklü gülümseyen yüz)
Usta sanatçı, sosyal medyada insanların içinde bulundukları durumları anlatan yüz ifadelerini yani emojileri kendiyle özdeşleştirdi. Şaşıran, gözkırpan ve güneş gözlüklü hallerini aynı emojilerle yan yana paylaşan Emel Sayın, herkesi güldürdü.
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