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El ele poz

El ele poz
Oyuncu Rıza Kocaoğlu, 39. yaşını önceki akşam dostlarıyla Nişantaşı'ndaki Room and Rumours adlı mekanda kutladı. Ünlü oyuncunun doğum günü partisinde geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı Zeynep Bastık sahne aldı. Sevgilisi için gece boyunca şarkılar söyleyen Bastık, mekandan da Kocaoğlu ile el ele ayrılıp evinin yolunu tuttu.



Doğan SAVAŞ
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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