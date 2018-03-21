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fanatiği

Bağcılar fanatiği
Güzel model Özge Ulusoy, futbola merak sardı. Ulusoy'a önceki gün yakın dostu Ali Cem Reşne tarafından Bağcılarspor'un atkısı hediye edildi. Atkısını takıp takımın antrenmanını ziyaret eden manken, paylaştığı kareye "Çünkü gerçek Bağcılar sevgisi böyle" notu düştü.


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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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