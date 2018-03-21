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ler takıldı

Yüzükler takıldı
Annesi Derya Baykal ile babası Ferhan Şensoy gibi tiyatrocu olan Müjgan Ferhan Şensoy, 3 yıllık aşkı Cem Öget'le önceki akşam nişanlandı. İkili, leri aile arasındaki sade bir törenle taktı. 27 yaşındaki güzel oyuncuyla müzik direktörü nişanlısının bu yaz nikah masasına oturacağı öğrenildi.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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