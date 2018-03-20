Turşu keyfi

Bu yaz evlenmeyi planlayan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in keyfine diyecek yok. Düğün hazırlıklarını sürdüren ikili, önceki gün keyifteydi.

Güzel sevgilisiyle dayısı Bülent Şakrak'ı ziyaret eden Köstendil, minik yeğeni Okan Ali'yi sevdi. Köstendil ile aşkı, Şakrak'ın köpeği Turşu'yla da objektife böyle takıldı...