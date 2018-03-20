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servete mal oldu

Rihanna servete mal oldu
Sosyal paylaşım sitesi Snapchat'in başı ünlülerden yana dertli. Kylie Jenner'ın uygulamayı bırakmasından sonra hisseleri tepetaklak olan 'e son gol Riahanna'dan geldi. Seksi yıldız, şirkete 'kadına tacizle alay ettiği' iddiasıyla sert çıktı. Şirket hisseleri 800 milyon dolar değer kaybetti.

Rihanna, snapchat'e 1 günde tam 800 milyon dolar değer kaybettirerek tarihe geçti!
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