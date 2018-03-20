Aralarında yaşanan tartışma sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü sona erdi. Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Serengil ve Yener ikilisi barıştı.
Hande Yener-Seren Serengil arasındaki çıplak fotoğraf krizinde yeni perde
Etiketler: Seren Serengil , hande yener , seda sayan
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