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  1. Turkish Marlon Brando

- arasındaki çıplak fotoğraf krizinde yeni perde

Aralarında yaşanan tartışma sonrası birbirleriyle konuşmayan ve küslüğü sona erdi. Arnavutköy'de bir mekanda 'ın öncü olduğu yemekte Serengil ve Yener ikilisi barıştı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 09:59
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