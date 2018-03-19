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villayı alamayınca kiralamış

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri canlandıracak olan , yorucu dil eğitimi ve oyunculuk derslerinden sonra dinlenmek için kendini doğaya vurdu!



Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri canlandıracak olan , bu yüzden yaklaşık beş ay 'ta İngilizce'sini geliştirmek için çalışmış ve ileri oyunculuk dersleri almıştı.
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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 16:27
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