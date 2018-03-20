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Annesiyle müzikalde

Annesiyle müzikalde
Murat Dalkılıç'la Eylül 2017'de boşandıktan sonra hayatına kaldığı yerden devam eden Merve Boluğur, önceki akşam annesi Nehra Boluğur ile Zorlu PSM'deydi. Annesiyle 'Notre Dame'ın Kamburu' müzikalini izleyen Boluğur, yeni çıkardığı kozmetik markasıyla ilgilendiğini söyledi.
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