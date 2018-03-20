Ajda’dan romantik itiraf!

Türk Popu'nun nabzını tutan Ajda Pekkan, beyaz atlı prensini bekliyor… 50 yılı aşkın sanat hayatında pek çok başarıya imza atan Pekkan, önceki gün katıldığı 'Senin Mucizen' adlı programda içini döktü.



72 yaşındaki şarkıcı, şu sözleriyle aşka duyduğu özlemi dile getirdi: "Maalesef bugüne dek beni taşıyacak erkekle karşılaşmadım. Karşıma güvenebileceğim biri çıkarsa her şeyi bırakır giderim."



Başından 2 evlilik geçen Pekkan, bilinen son ilişkisini kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu'yla yaşamıştı.