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"O kadar bitik değilim!"

, eşi ile tartıştığı iddialarını yanıtladı: Eşimle nde kavga edecek kadar bitik değilim!



Ünlü oyuncu ve sunucu , önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi.

Başarılı oyuncu Seda Bakan'ın geçen ay eğlenmek için gittiği mekanda eşi ile tartıştığı iddia edilmişti. Bakan, "O gün eşimin doğum günüydü. Eşimin doğum gününde kavga edecek kadar bitik değilim!" dedi.


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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 16:08
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