"O kadar bitik değilim!"





Ünlü oyuncu ve sunucu Seda Bakan, önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi.



Başarılı oyuncu Seda Bakan'ın geçen ay eğlenmek için gittiği mekanda eşi Ali Erel ile tartıştığı iddia edilmişti. Bakan, "O gün eşimin doğum günüydü. Eşimin doğum gününde kavga edecek kadar bitik değilim!" dedi.





