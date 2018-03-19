Demet Şener'in avukatı ve bir işadamıyla Nişantaşı'ndaki bir kafede yaptığı iş görüşmesi flaşların patlamasıyla yerini anlamsız bir paniğe bıraktı.
Demet Şener ile görüntülenen işadamından ahlaksız teklif!
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Demet Şener'in avukatı ve bir işadamıyla Nişantaşı'ndaki bir kafede yaptığı iş görüşmesi flaşların patlamasıyla yerini anlamsız bir paniğe bıraktı.
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