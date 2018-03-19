Funda Jolie

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Bir çocuk annesi 42 yaşındaki şarkıcı, esprili yanını konuşturdu. Muhabirlerin görüntü aldığı esnada bacak dekoltesine dikkat çeken sanatçı "Angelina Jolie pozu vereyim" dedi.
Aydın HAMZA
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