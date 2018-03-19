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Bu lezzete ''dılar

mutfağının vazgeçilmezi , Avrupa'da nam saldı.Ünlü gurmeler, Hollandalı kafe işletmecilerine “Çılbırı menülerinize ekleyin” önerisi yaptı. Hatta bu lezzeti, “İlahi bir karışım” olarak tanımladı...

Bu lezzete çılbırdılar
AVRUPALILAR, her daim Türk mutfağına merak saldı. Kültürümüzde bulunan binlerce lezzet, her milletten insanın damağını tatlandırdı. Avrupalı son olarak öyle bir lezzete takıldı ki onların kültüründen oldukça farklıydı! Şüphesiz o lezzet çılbırdı! Bir dönem padişahlarının mutfaklarını süsleyen yemeği, Mutfak tarihçisi Charlotte Kleyn ve gurme yazarı Mara Grimm'in bile kalemine takıldı. İkili, çılbır ile ilgili geniş bir yazı kaleme aldı. 15 yıl öncesine kadar 'da sadece kahve, sahanda yumurta ve kruvasan satan dükkanlar bulunduğunu vurguladı. Mekanların kahvaltı menülerinin birebir aynı olmasından yakındı. Bu sıkıcı menülere alternatif olarak mekanlara "Çılbırı deneyin" önerisi yaptı. Pek çok mekanda çılbır Türk yumurtası adıyla menülerde yer almaya ve satılmaya başladı.


Mara Grimm'in en büyük isteği, çılbırın Amsterdam'daki bütün menü kartlarında hemen yarın yerini alması...

DÜNYAYI FETHEDECEK!
Çılbırı kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı olarak adlandıran , "Yoğurtlu haşlanmış yumurtadan oluşan bu yemek, Osmanlı sultanlarının en sevdiği kahvaltıymış" ifadesini kullandı. İlahı bir karışım olarak adlandırdığı çılbır için, "Dünyayı fethederek birçok ülkede kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olabilir" açıklamasını yaptı.

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