Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi çılbır, Avrupa'da nam saldı.Ünlü gurmeler, Hollandalı kafe işletmecilerine “Çılbırı menülerinize ekleyin” önerisi yaptı. Hatta bu lezzeti, “İlahi bir karışım” olarak tanımladı...
AVRUPALILAR, her daim Türk mutfağına merak saldı. Kültürümüzde bulunan binlerce lezzet, her milletten insanın damağını tatlandırdı. Avrupalı son olarak öyle bir lezzete takıldı ki onların kültüründen oldukça farklıydı! Şüphesiz o lezzet çılbırdı! Bir dönem Osmanlı padişahlarının mutfaklarını süsleyen çılbır yemeği, Mutfak tarihçisi Charlotte Kleyn ve gurme yazarı Mara Grimm'in bile kalemine takıldı. İkili, çılbır ile ilgili geniş bir yazı kaleme aldı. 15 yıl öncesine kadar Amsterdam'da sadece kahve, sahanda yumurta ve kruvasan satan dükkanlar bulunduğunu vurguladı. Mekanların kahvaltı menülerinin birebir aynı olmasından yakındı. Bu sıkıcı menülere alternatif olarak mekanlara "Çılbırıdeneyin" önerisi yaptı. Pek çok mekanda çılbır Türk yumurtası adıyla menülerde yer almaya ve satılmaya başladı.
Mara Grimm'in enbüyük isteği, çılbırınAmsterdam'daki bütünmenü kartlarında hemenyarın yerini alması...
DÜNYAYI FETHEDECEK! Çılbırı kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı olarak adlandıran Mara Grimm, "Yoğurtlu haşlanmış yumurtadan oluşan bu yemek, Osmanlı sultanlarının en sevdiği kahvaltıymış" ifadesini kullandı. İlahı bir karışım olarak adlandırdığı çılbır için, "Dünyayı fethederek birçok ülkede kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olabilir" açıklamasını yaptı.
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