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Aşkını uçurdu

Aşkını uçurdu
Gözde çift Serenay Sarıkaya ile aşkı Kerem Bürsin, önceki gün ABD'de tura çıktı. Araçlarıyla Arizona'ya giden oyuncu çift, turistlerin uğrak yeri olan Büyük Kanyon'u ziyaret etti. Ulusal parkı yerden izlemekle kalmayan ikili, helikopter kiralayarak da eyaleti kuşbakışı seyre daldı.



Saati ortalama bin 500 lira olan helikopterle semalarında uçan ünlü çift, bu anları da instagram'da paylaştı. Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapınca soluğu ABD'de alarak aşkıyla hasret gideren Sarıkaya, Bürsin ile önümüzdeki günlerde de Vietnam, Kamboçya ve Meksika'ya gitmeyi planlıyor.

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