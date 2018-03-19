Aşkını uçurdu

Gözde çift Serenay Sarıkaya ileaşkı Kerem Bürsin, önceki gün ABD'detura çıktı. Araçlarıyla Arizona'ya gidenoyuncu çift, turistlerin uğrak yeri olanBüyük Kanyon'u ziyaret etti. Ulusalparkı yerden izlemekle kalmayan ikili,helikopter kiralayarak da eyaleti kuşbakışıseyre daldı.
Saati ortalama bin 500 lira olanhelikopterle ABD semalarında uçanünlü çift, bu anları da instagram'dapaylaştı. Geçtiğimiz günlerde dizisifinal yapınca soluğu ABD'dealarak aşkıyla hasret giderenSarıkaya, Bürsin ile önümüzdekigünlerde de Vietnam,Kamboçya ve Meksika'yagitmeyi planlıyor.
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